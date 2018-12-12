سعره يصل لـ700 دولار.. مصر أول سوق لـهواتف "وان بلاس" بإفريقيا

كتب- محمد علاء الدين:

قال كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة "كي إم جي" إن الشركة اتفقت مع شركة إنتاج الهواتف الذكية "وان بلس"، لتوزيع هاتفها في مصر.

وأوضح غنيم، لمصراوي: "اتفقنا مع الشركة المصنعة على إتاحة منتجاتها بنفس الأسعار في الدول الأخرى، هاتف وان بلس يستهدف الشرائح المرتفعة بمصر حيث يتراوح سعر الهاتف بين 300 و700 دولار".

وأشار غنيم، إلى أن الهاتف حصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته هاتفًا جديدًا بالسوق وتم التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.

ووقعت شركة "كي إم جي" المصرية، اتفاقية توزيع استراتيجية مع شركة "وان بلس .. OnePlus" العالمية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية، تكون بموجبها شركة " كي أم جي" الموزع الاستراتيجي الأول لتوزيع الهواتف الذكية التي تطورها الشركة.

وعن خدمات ما بعد البيع قال غنيم، إن الشركة لديها 4 مراكز صيانة "ونعمل حاليًا على إنشاء مركز آخر لتغطية مختلف محافظات مصر بخدمات ما بعد البيع".

وتابع "ستكون مصر أول سوق لهواتف "وان بلس" بإفريقيا وثاني سوق بالمنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة."

وأوضح أن حجم سوق الهواتف المحمولة في مصر يقترب من 20 مليون هاتف سنويا بجانب وجود نحو 90 مليون مستخدم لخدمات الاتصالات المحمولة وامتلاك فرص كبيرة للنمو المستقبلي، بحسب دراسة أجرتها الشركة.

وشركة "وان بلس" متخصصة في إنتاج الهواتف الذكية، تم تأسيسها في 2013 وتقدم منتجاتها في أكثر من 42 دولة حول العالم.