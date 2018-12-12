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    السويدي إليكتريك توقع اتفاقية مع أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار

    11:39 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    السويدي إليكتريك توقع اتفاقية مع أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار

    شركة السويدي إليكتريك

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت شركة السويدي إليكتريك، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع بنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" بقيمة 500 مليون دولار.

    وأضافت الشركة، أن الاتفاقية تأتي لتمويل مشروعاتها المستقبلية في قارة أفريقيا، مشيرة إلى أنه سيتم استخدامه طبقا لاحتياجات المشروعات.

    وتنفذ الشركة عدة مشروعات في أفريقيا منها موريتانيا وأوغندا وتنزانيا.

    والسويدي إليكتريك، تعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات.

    شركة السويدي إليكتريك البورصة المصرية أفريكسيم بنك أفريقيا تنزانيا الكابلات الكهربائية الأعمدة الكهربائية

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