وزير المالية يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا لشرح أسباب رفع الدولار الجمركي

القاهرة- مصراوي:

يعقد وزير المالية محمد معيط مؤتمرًا صحفيًا غدًا بمقر وزارة المالية لشرح أسباب التعديلات الأخيرة للدولار الجمركي على السلع الترفيهية وغير الأساسية.

وقررت زارة المالية أمس زيادة سعر الدولار الجمركي على بعض السلع ليكون مرتبطًا بسعر البنك المركزي.

وشملت قائمة المنتجات التي حددتها المالية بالترفيهية "الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة والثلاجات والملابس والأحذية والسجائر والخمور والمكسرات والجمبري والكافيار وسيارات الركوب"، فيما ثبتت الوزارة سعر الدولار الجمركي على السلع الضرورية والاستراتيجية.

وحددت وزارة المالية اليوم سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.9 جنيه للدولار، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من اليوم وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وبررت وزارة المالية القرار بأنه يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.

اقرأ أيضا:

أبرز السلع التي سيرتفع عليها الدولار الجمركي في ديسمبر (إنفوجرافيك)

المالية: قرار رفع الدولار الجمركي استمرار لدعم محدودي الدخل وثبات الأسعار

المالية تعلن السعر الجديد للدولار الجمركي بعد زيادته للسلع غير الأساسية

"ثلاجات وملابس وسيارات".. ننشر السلع التي ارتفع الدولار الجمركي عليها