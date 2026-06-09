في مشهد أثار عاصفة من الغضب والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر طفل صغير بملامح خائفة يستغيث من تعرضه للضرب والإهانة والتهديد بالقتل على يد معلمة داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم. دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل الفيديو إلى قضية رأي عام، قبل أن تكشف التحريات الأمنية مفاجأة قلبت القصة رأسًا على عقب.

فيديو استغاثة يشعل السوشيال ميديا

انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم، حيث ظهر طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يروي تفاصيل مؤلمة عن تعرضه للتعدي والتهديد داخل مدرسته، ما أثار موجة واسعة من الاستنكار والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

تحريات الأمن تكشف الحقيقة

تحركت الأجهزة الأمنية لفحص ملابسات الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية الطفل، ليتبين أنه طالب بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم.

وبالانتقال إلى أسرته وسؤال والدته، جاءت المفاجأة الكبرى؛ إذ أقرت بأنها قامت بتحريض نجلها على تصوير الفيديو وترديد تلك الادعاءات غير الصحيحة، ثم قامت بنشره عبر حساب أنشأته خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدافع وراء فيديو الفيوم

وكشفت الأم خلال التحقيقات أن هدفها من نشر الفيديو كان الضغط على إدارة المدرسة لاسترداد الجزء المتبقي من المصروفات الدراسية الخاصة بنجلها، بعدما نشب خلاف بينها وبين مسؤولي المدرسة.

نهاية القصة

بعد ساعات من الجدل والتفاعل الواسع، انتهت القصة التي بدأت باستغاثة مؤثرة لطفل صغير إلى اعتراف صريح بأن الواقعة لم تحدث بالشكل الذي تم تداوله.

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