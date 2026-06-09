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الداخلية: تحرير 917 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 31 سيارة متهالكة

كتب : علاء عمران

11:32 ص 09/06/2026

الملصق الإلكتروني

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حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 917 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة؛ مما يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ضبط السيارات المسروقة ومنتهية الجمارك

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلاً عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

رصد الكثافات المرورية وتحديد المسارات

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

رفع المركبات المتهالكة ومخالفات الخوذة

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 31 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 824 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور الملصق الإلكتروني مخالفات المرور

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