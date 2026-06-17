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قص شعرها زي الرجالة ورماها من الدور السابع.. قصة مقتل فتاة على يد زوجها بعين شمس

كتب : محمود الشوربجي

09:00 ص 17/06/2026

جثة - أرشيفية

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شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل مأساوية، راحت ضحيتها "د"، صاحبة الـ33 عامًا، التي قتلت على يد زوجها "سائق ميكروباص"، بسبب كوب ماء.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في عام 2024.

تفاصل جريمة القتل

الزوج المتهم طلب من زوجته كوبًا من الماء، لكنها لم تستطع تلبية طلبه؛ بسبب انشغالها بإعداد الطعام في المطبخ.

غضب الزوج بشدة فأحضر مقص، وقص شعر زوجته، ثم طعنها بسكين المطبخ، وبعدها ألقى بها من الطابق السابع.

الخلافات الزوجية

وبشان خلافات الزوجة والمتهم، قالت أسرة الضحية: "قبل الواقعة بأسبوع كان في مشاكل بينهم، وكان بيضربها بخرطوم، وأحيانًا بسلاح وبيسبب لها جروحًا بالغة، وكان بيأخذها المستشفى لمعالجتها وبيرجعها البيت عادي؛ وكانت بتقولنا أنا اللي عملت كده في نفسي عشان ما أذيهوش".

وفي إحدى المرات، حدث خلاف بينهما وقام الزوج بطردها من المنزل وهي ترتدي بيجامة البيت، فاضطرت لاقتراض "إسدال" من جيرانها، وجاءت به لمنزل أسرتها.

شقيقة الضحية نصحتها بعدم العودة له، لكنها كانت ترغب في البقاء مع أطفالها، خاصة أنه أودعهم لدى أحد أصدقائه؛ لكي لا تستطيع الوصول إليهم.

أما في يوم الواقعة، قام المتهم بقص شعر الضحية، ثم تعدى عليها بسلام أبيض "سكين" ثم قام بإلقائها من الطابق السابع من العقار محل الواقعة.

القبض على المتهم

عقب الواقعة، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل زوجته، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

لاحقًا جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد.

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عين شمس النيابة العامة سائق يقتل زوجته

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