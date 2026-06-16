نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، في إطار الاهتمام بالجانب الروحي والديني للنزلاء باعتباره أحد محاور الإصلاح والتقويم.

احتفالية دينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

وشهدت الفعاليات تنظيم عدد من الندوات الدينية بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف وعدد من الشخصيات العامة، وتناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تحمله من معاني الصبر والتضحية والإصرار على التغيير وبناء حياة أفضل.

ولم تقتصر الندوات على الإلقاء فقط، بل تحولت إلى مساحة للحوار والتفاعل، أتيحت خلالها للنزلاء فرصة طرح تساؤلاتهم حول أمور الدين والدنيا، في إطار من الفهم الصحيح والاعتدال، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وغرس القيم السليمة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج متكامل تنفذه وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإحياء المناسبات الدينية، كأحد أدوات المنظومة العقابية الحديثة التي تراعي معايير حقوق الإنسان، وتهدف إلى التأهيل النفسي والفكري للنزلاء تمهيدًا لدمجهم مجددًا في المجتمع.

واختتمت الندوات بحفلات فنية أحياها عدد من النزلاء والنزيلات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار دعم المواهب الفنية وصقل قدراتهم داخل هذه المراكز.

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