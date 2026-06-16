إعلان

بحضور علماء الأزهر.. فعاليات دينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري | فيديو وصور

كتب : علاء عمران

01:34 م 16/06/2026 تعديل في 01:57 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    برامج توعوية ودينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري (2)
  • عرض 8 صورة
    برامج توعوية ودينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري (3)
  • عرض 8 صورة
    برامج توعوية ودينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري (4)
  • عرض 8 صورة
    برامج توعوية ودينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري (5)
  • عرض 8 صورة
    برامج توعوية ودينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري (6)
  • عرض 8 صورة
    برامج توعوية ودينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري (7)
  • عرض 8 صورة
    برامج توعوية ودينية داخل مراكز الإصلاح احتفالًا بالعام الهجري (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، في إطار الاهتمام بالجانب الروحي والديني للنزلاء باعتباره أحد محاور الإصلاح والتقويم.

احتفالية دينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

وشهدت الفعاليات تنظيم عدد من الندوات الدينية بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف وعدد من الشخصيات العامة، وتناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تحمله من معاني الصبر والتضحية والإصرار على التغيير وبناء حياة أفضل.
ولم تقتصر الندوات على الإلقاء فقط، بل تحولت إلى مساحة للحوار والتفاعل، أتيحت خلالها للنزلاء فرصة طرح تساؤلاتهم حول أمور الدين والدنيا، في إطار من الفهم الصحيح والاعتدال، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وغرس القيم السليمة.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج متكامل تنفذه وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإحياء المناسبات الدينية، كأحد أدوات المنظومة العقابية الحديثة التي تراعي معايير حقوق الإنسان، وتهدف إلى التأهيل النفسي والفكري للنزلاء تمهيدًا لدمجهم مجددًا في المجتمع.
واختتمت الندوات بحفلات فنية أحياها عدد من النزلاء والنزيلات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار دعم المواهب الفنية وصقل قدراتهم داخل هذه المراكز.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل ندوة دينية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اتهامهم باستعراض القوة
حوادث وقضايا

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اتهامهم باستعراض القوة
ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل
شئون عربية و دولية

ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل

هل تعرض مرضى مستشفى الشاطبي لانتهاكات داخل قسم النساء؟.. جامعة الإسكندرية
أخبار المحافظات

هل تعرض مرضى مستشفى الشاطبي لانتهاكات داخل قسم النساء؟.. جامعة الإسكندرية
قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026.. من هو منتخب نيوزيلندا؟
كأس العالم 2026

قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026.. من هو منتخب نيوزيلندا؟
"لو اتجوزتي هقتلك".. القصة الكاملة لجريمة شارع السينما في المنوفية
أخبار المحافظات

"لو اتجوزتي هقتلك".. القصة الكاملة لجريمة شارع السينما في المنوفية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ في اتهامه باستعراض القوة والبلطجة
وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة