قضت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة موظف عام بالسجن المشدد 6 سنوات، في واقعة اتهامه بخطف ممرضة بحجة مجالسة والدته القعيدة، بغرض التعدي عليها وهتك عرضها في منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

تفاصيل الجريمة

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 3352 لسنة 2026 بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 863 لسنة 2026، أن “محمد.ا” خطف “ن.س” مستغلًا طبيعة عملها كممرضة وجليسة لكبار السن، فغلبته شهوته، متحالفًا مع الشيطان، عن طريق التحايل.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم استدرج الممرضة إلى مسكنه الخاص، بأن طلب منها الحضور لتجالس والدته القعيدة، لتنفيذ مخططه الآثم، ثم أدخلها عنوة إلى مسكنه وأغلق الأبواب بغرض التعدي عليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم “محمد” تهمة هتك عرض المجني عليها، حيث انفرد بها داخل مسكنه عقب استدراجها، فأدخلها حجرته الخاصة، ونزع عنها نقابها، فاصطدمت بالأرض وسقطت، ولامس مواطن عفتها قاصدًا هتك عرضها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها على سبيل الاستدلال، والتي أكدت أن المتهم هاتفها موهمًا إياها بأن والدته تحتاج إلى رعاية صحية، وأنه يرغب في تلقي خدمتها كجليسة لكبار السن، فتمكن بهذه الوسيلة من استدراجها إلى محل سكنه.

وأضافت المجني عليها أنه فور وصولها تفاجأت بالمتهم من خلفها، حيث دفعها إلى داخل مسكنه عنوة.

وتابعت المجني عليها أمام النيابة العامة أنها قاومت المتهم، إلا أنه تعدى عليها بالضرب بالأيدي حتى خارت قواها، ثم هتك عرضها بالقوة، معززة أن قصد المتهم كان خطفها واحتجازها والتعدي عليها.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أدانته بالسجن المشدد 6 سنوات، لما ارتكبه من فعل إجرامي بحق الممرضة.

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