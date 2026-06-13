واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد

تستهدف المرحلة الحالية من المبادرة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات غير الغذائية بجودة مناسبة وتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المشاركة بالمبادرة.

منافذ كلنا واحد بالمحافظات

وشهدت المبادرة التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية وكبرى السلاسل التجارية ومحال بيع الخضروات والفاكهة، حيث تضم 2558 سلسلة تجارية، إلى جانب 4 شوادر و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2567 فرعًا ومنفذًا منتشرة بمختلف المحافظات.

منظومة أمان وتوفير السلع

كما تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك، بالإضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، والتي تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسية لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز دورها المجتمعي، والمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، من خلال المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)