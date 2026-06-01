أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدة قرارات بشأن طلبات تجنس عدد من المواطنين بجنسيات أجنبية، تضمنت الموافقة على تجنس 84 مواطنًا بالجنسيات الموضحة قرين اسم كل منهم.

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" القرارات أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، والتي تضمنت السماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب الموافقة لـ42 مواطنًا آخرين على التجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

42 مواطنًا يحتفظون بالجنسية المصرية

ونص القراران رقما 658 و661 لسنة 2026 على الإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

وتنوعت الجنسيات الممنوحة لهذه الفئة بين الألمانية والبريطانية والإيطالية واليونانية والهولندية والفرنسية والأمريكية والكندية والإسبانية والأيرلندية والرومانية، إلى جانب جنسية كومنولث دومينيكا.

42 مواطنًا يتجنسون دون الاحتفاظ بالمصرية

كما نص القراران رقما 659 و660 لسنة 2026 على الإذن لـ42 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشملت الجنسيات الممنوحة لهذه الفئة النمساوية والهولندية والألمانية والإيطالية والسعودية والكازاخستانية وجنسية زيمبابوي وجنسية جمهورية الصين الشعبية، وغيرها من الجنسيات الأجنبية.

استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة بموجب قانون الجنسية.

