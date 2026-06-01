إعلان

بقرار من وزير الداخلية.. السماح لـ 84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية (تعرف على التفاصيل)

كتب : علاء عمران

11:33 ص 01/06/2026

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدة قرارات بشأن طلبات تجنس عدد من المواطنين بجنسيات أجنبية، تضمنت الموافقة على تجنس 84 مواطنًا بالجنسيات الموضحة قرين اسم كل منهم.

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" القرارات أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، والتي تضمنت السماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب الموافقة لـ42 مواطنًا آخرين على التجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

42 مواطنًا يحتفظون بالجنسية المصرية

ونص القراران رقما 658 و661 لسنة 2026 على الإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

وتنوعت الجنسيات الممنوحة لهذه الفئة بين الألمانية والبريطانية والإيطالية واليونانية والهولندية والفرنسية والأمريكية والكندية والإسبانية والأيرلندية والرومانية، إلى جانب جنسية كومنولث دومينيكا.

42 مواطنًا يتجنسون دون الاحتفاظ بالمصرية

كما نص القراران رقما 659 و660 لسنة 2026 على الإذن لـ42 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشملت الجنسيات الممنوحة لهذه الفئة النمساوية والهولندية والألمانية والإيطالية والسعودية والكازاخستانية وجنسية زيمبابوي وجنسية جمهورية الصين الشعبية، وغيرها من الجنسيات الأجنبية.

استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة بموجب قانون الجنسية.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية محمود توفيق الجنسية المصرية الجريدة الرسمية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"بيرمي بلاه على الفن".. ماجدة خير الله ترد على بيان حزب النور بشأن فيلم
زووم

"بيرمي بلاه على الفن".. ماجدة خير الله ترد على بيان حزب النور بشأن فيلم
هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
"صدارة إنجليزية".. أكثر 5 أندية امتلاكا للاعبين في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

"صدارة إنجليزية".. أكثر 5 أندية امتلاكا للاعبين في كأس العالم 2026
تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2010.. ماذا
أخبار البنوك

تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2010.. ماذا
بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
شئون عربية و دولية

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

3 عوامل رئيسية تحدد اتجاه الذهب خلال يونيو.. فهل يواصل الهبوط؟
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد