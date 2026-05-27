سائحة صينية، غادرت بلادها بحثاً عن سحر التاريخ في القاهرة، لكنها لم تتوقع أن رحلتها ستنتهي بها في غرفة العناية المركزة، ليس بسبب طعام فاسد، بل "تورتة شوكولاتة" حُضرت لها خصيصا كنوع من الدعابة الفندقية الثقيلة.

في واحدة من أغرب القضايا التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة مؤخرا، تحولت رغبة في "المزاح" إلى جناية مكتملة الأركان، أبطالها موظف مصري ونزيلة برازيلية.

تورتة حشيش

بدأت فصول القصة الغريبة عندما اختمرت في ذهن الفتاة البرازيلية فكرة إعداد حلوى شهيرة في ثقافتها، تُعرف بـ "تورتة الحشيش". ولأن الفكرة تحتاج إلى "المكون السري"، استعانت بموظف يعمل في الفندق الشهير الذي تقيم فيه، لتبدأ أخطر عملية "طبخ" خلف الكواليس.

من المطبخ إلى المستشفى

استجاب الموظف سريعاً للمخطط، ووفر مادة الحشيش، ثم تسلل برفقة النزيلة البرازيلية إلى داخل مطبخ الفندق. هناك، وباحترافية شديدة، قامت الفتاة بإذابة المخدر وخلطه مع الشوكولاتة الساخنة، لتخرج التورتة من الفرن تبدو شهية وخالية من الشبهات.

قُدمت الحلوى الملغومة إلى الصديقة الصينية التي تناولت منها قطعاً بشهية، لتبدأ المأساة بعد دقائق معدودة. داهم الضحية هبوط حاد في الدورة الدموية، وفقدان تام للتوازن، وإعياء شديد شل حركتها، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى بين الحياة والموت.

لم يستغرق الأطباء وقتا طويلاً لفك الشفرة؛ إذ أظهرت تحاليل دم السائحة الصينية نسباً عالية من المكون الفعال لمخدر الحشيش. وبفحص بقايا قالب الحلوى المتحفظ عليه، تيقن رجال الأمن أنهم أمام جريمة تسميم وتسهيل تعاطي مخدرات، وليست وعكة صحية عابرة.

"كنا بنهزر"

ألقت السلطات الأمنية القبض على الموظف والفتاة البرازيلية. وبمواجهتهما بالدليل القاطع والتحاليل الطبية، انهار المتهمان واعترفا بتفاصيل الواقعة، مبررين فعلتهما بجملة واحدة: "كنا بنهزر مع بعض".

لكن منصة القضاء لا تعترف بالمزاح الذي يهدد الأرواح ويسيء لسمعة السياحة؛ حيث أحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات بتهم تصنيع وتسهيل تعاطي المواد المخدرة، لتسدل المحكمة الستار على هذه "المزحة القاتلة" بالحكم عليهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لتتحول حلوى الشوكولاتة إلى مرارة خلف القضبان.

