مداهمة الفجر.. سقوط أخطر ٥ تجار في السويس بـ٣٣٠ كيلو هيروين وآيس



كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية محاولة تشكيل إجرامي شديد الخطورة إدخال كميات ضخمة من المواد المخدرة إلى محافظة السويس، في واحدة من أخطر محاولات جلب السموم بغرض الاتجار.

أوضحت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، أن بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، أحدهم محكوم عليه بحكمين بالسجن المؤبد في جنايات مرتبطة بقضايا مخدرات، قامت بمحاولة جلب شحنات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات أوكار المتهمين فجرا؛ ونجحت في ضبطهم وبحوزتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 330 كيلوجرامًا من مخدرات: الهيدرو، الهيروين، والآيس، إلى جانب بندقية آلية.

قُدّرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.