كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو أثناء اعتدائهما على سيدة بالسب والتهديد في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن السيدة تعمل في مجال الإعلام وتقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأفادت في بلاغها بأنها قررت نشر الفيديو على حسابها الشخصي بعدما تعرضت للإهانة من قبل حارس عقار ومالك مكتب بنفس العقار الذي تقيم فيه، اعتراضًا على ركنها للسيارة أمام المدخل.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف ذاته.

وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.