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بنظام "المقاصة".. القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة

12:39 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بنظام "المقاصة"، إلى جانب تورّطه في اصطناع وتزوير محررات رسمية وعُرفية.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، حيث أكدت التحريات أن المتهم، المقيم بالجيزة، يزاول نشاطًا إجراميًا في هذا المجال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات أجنبية، ودفاتر رخص قيادة دولية، وكروت بلاستيكية خالية البيانات، ورخص دولية منسوب صدورها لإحدى الجهات، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تُستخدم في التزوير، وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول يحتويان على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، فضلًا عن سيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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