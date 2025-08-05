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سحب 932 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:10 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

تركيب الملصق الإلكتروني

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 932 رخصة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس 2021، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكّن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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