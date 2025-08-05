مخدرات بـ41 مليونا.. الأمن العام يطارد تجار الكيف في المحافظات | صور

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بنطاق عدد من المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة)، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة 360 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، أيس" – 49 قطعة سلاح ناري "48 بندقية خرطوش – طبنجة").

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 41 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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