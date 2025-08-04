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تبادل نار بأسيوط.. مصرع تاجر مخدرات وضبط شحنة بـ7 ملايين جنيه

10:31 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

المضبوطات

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كتب- علاء عمران:

لقى عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية لجالبي ومُتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت بقيام (عنصر جنائي شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية "مخدرات") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، فضلًا عن حيازته أسلحة نارية غير مرخصة بدائرة محافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (19 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – أيس" – بندقية آلية).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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