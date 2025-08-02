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"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

03:47 م السبت 02 أغسطس 2025

المتهمة

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كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمّن ادعاء إحدى السيدات قدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتَي القيادة والتسيير للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة القائمة على النشر (صانعة محتوى – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة)، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب، وأنها نشرت مقطع الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سقوط بلوجر
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