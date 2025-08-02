بحوزته 1465 نسخة.. ضبط مالك مكتبة بعين شمس لبيع كتب دراسية بدون تصريح

كتب- علاء عمران:



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مالك مكتبة غير مرخصة بمنطقة عين شمس، لقيامه ببيع كتب دراسية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق الفكرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم ببيع العديد من الكتب الدراسية الخاصة بمختلف المواد والمراحل التعليمية، دون الحصول على التفويضات القانونية اللازمة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها، حيث أُلقي القبض على مالكها، وعُثر بحوزته على (1465) نسخة من كتب دراسية متنوعة، جميعها مطبوعة وموزعة دون أي سند قانوني.



وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب تلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.



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