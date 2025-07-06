الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أجنبي بالإكراه في مصر الجديدة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بأنه حال تواجده بدائرة القسم صحبة أحد الأشخاص قام شخصين يستقلان سيارة "ملاكى" بإستيقافهما والنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى عنوة ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطالباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.