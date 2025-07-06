هربت وتزوجت.. تفاصيل ذبح فتاة وفصل رأسها عن جسدها بأبو النمرس

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الأحد، بحبس 3 متهمين من أسرة واحدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها داخل منزلها بمنطقة أبو النمرس، وإلقاء الجثة في منطقة نائية، والرأس داخل أحد المصارف.

كما قررت النيابة عرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان سلامة قواهم العقلية، وندبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المجني عليها، وهي شابة في العقد الثالث من العمر، كانت قد تركت منزل أسرتها منذ أشهر، بعد خلافات عائلية، وتوجهت إلى مدينة الغردقة، حيث تزوجت من شاب دون علم أهلها.

وبعدما علمت الأسرة بمكانها، توجه الأب والأم إلى الغردقة وأقنعاها بالعودة إلى المنزل، وما إن عادت حتى ارتكب والدها الجريمة بمساعدة شقيقها وابن عمها، حيث قاموا بذبحها وفصل رأسها عن جسدها داخل إحدى الغرف، بحضور الأم.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين وضعوا الجثة داخل جوال وألقوها بمنطقة نائية، بينما ألقوا الرأس في مصرف مجاور، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة مفصولة الرأس داخل جوال بمنطقة نائية بأبو النمرس، وبتشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد هوية المجني عليها وضبط الجناة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن الدافع كان "العار العائلي" – حسب أقوالهم في التحقيقات – بسبب زواج المجني عليها دون علمهم، ومخالفتها لعادات الأسرة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة في القضية لكشف كافة ملابساتها.

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