طعنه وجلس جوار الجثة يبكي.. تفاصيل قيام شاب بقتل عمه في المعصرة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بحلوان، التحقيق مع شاب متهم بقتل عمه طعنًا بسلاح أبيض داخل شقته بمنطقة المعصرة، جنوب القاهرة، على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى جريمة قتل بسبب خلافات عائلية.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه؛ لبيان أسباب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان والجيران.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، وهو نجل شقيق المجني عليه، يبلغ من العمر 28 عامًا، توجه إلى شقة عمه مساء أمس، ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن عمه طعنة نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

وبحسب أقوال شهود العيان، لم يفر المتهم عقب ارتكاب الجريمة، بل جلس يبكي في حالة ذهول إلى جوار الجثة حتى حضرت قوات الشرطة، التي ألقت القبض عليه، وضبطت السلاح المستخدم في الواقعة.

وكان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقل المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث القسم، إلى موقع البلاغ، حيث تبين مقتل "م. س."، 50 عامًا، إثر إصابته بطعنة نافذة، فيما عُثر على المتهم بجواره داخل الشقة، وهو يردد، "معرفش عملت كدا إزاي".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.