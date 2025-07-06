إعلان

توك توك يسير عكس الاتجاه في قلب الطريق السريع بالمنوفية.. والداخلية تتحرك

01:09 م الأحد 06 يوليو 2025

سائق توك توك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد مركبة «توك توك» بالسير عكس الاتجاه أعلى أحد الطرق السريعة بمحافظة المنوفية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فقد رصدت مقطع فيديو يُظهر «توك توك» بدون لوحات معدنية يسير عكس الاتجاه أعلى الطريق السريع بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، ولا يحمل تراخيص قيادة أو تسيير.

وتم التحفظ على المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق توك توك توك توك الطريق السريع المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر