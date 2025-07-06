كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد مركبة «توك توك» بالسير عكس الاتجاه أعلى أحد الطرق السريعة بمحافظة المنوفية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فقد رصدت مقطع فيديو يُظهر «توك توك» بدون لوحات معدنية يسير عكس الاتجاه أعلى الطريق السريع بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، ولا يحمل تراخيص قيادة أو تسيير.

وتم التحفظ على المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.