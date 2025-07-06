رفعت ضده قضية.. زوج يطلق النار على زوجته ووالدتها والمحامي في حلمية الزيتون
01:07 م الأحد 06 يوليه 2025
كتب- صابر المحلاوي:
تجري نيابة مصر الجديدة، التحقيق مع متهم بإطلاق أعيرة نارية داخل مكتب محاماة بمنطقة حلمية الزيتون، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم زوجته ومحاميها ووالدتها، وذلك خلال جلسة لبحث خلافات أسرية تتعلق بدعوى خلع أقامتها زوجته ضده.
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وسماع أقوالهم فور تحسن حالتهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم حضر برفقة زوجته وعدد من أفراد أسرتها إلى مكتب المحامي بهدف إنهاء النزاع القائم بين الطرفين، إلا أن النقاش تطور إلى مشادة كلامية حادة، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح ناري كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة بشكل عشوائي.
وأسفر إطلاق النار عن إصابة الزوجة ووالدتها، إضافة إلى المحامي الذي حاول التدخل لفض النزاع، وشخص رابع كان متواجدًا بالمكتب.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة لاستكمال التحقيقات وبيان ملابسات ودوافع ارتكاب الجريمة.
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