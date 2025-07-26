استكمال محاكمة 115 متهمًا في قضية "خلية المجموعات المسلحة"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، نظر محاكمة 115 متهمًا في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المجموعات المسلحة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم تولي قيادة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، هدفها الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت للمتهمين من العاشر حتى الخامس عشر بعد المائة تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فضلاً عن ارتكاب بعضهم جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير أموال ومعلومات للكيانات المسلحة، وتقديم الدعم اللوجستي عبر تسهيل الحصول على أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات.

وأظهرت التحقيقات أن عددًا من المتهمين استخدموا مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة الإرهابية وتحركات عناصرها، فيما تلقى المتهمان 42 و43 تدريبات على تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة ووسائل الاتصال الحديثة، بهدف تنفيذ عمليات عدائية.

وكشفت النيابة عن تخطيط بعض المتهمين، من بينهم أرقام 35 و36 و42، لتفجير إحدى السفارات بحي الزمالك، إذ تسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة نارية، وقاموا بإخفاء العبوة بجوار أحد العقارات الملاصقة لمقر السفارة.

واتهم المتهم الثاني والأربعون، وآخرون مجهولون، بقتل خفير نظامي يُدعى "إبراهيم. ح" من قوة نقطة شرطة كفر الحصافة بطوخ، في إطار عمليات الجماعة العدائية ضد رجال الشرطة.

وتستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة إلى مرافعات الدفاع واستكمال عرض الأحراز وشهادات الشهود، تمهيدًا لإصدار حكمها في القضية التي تعد من أبرز قضايا الإرهاب خلال العام الجاري.