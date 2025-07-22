29 مصابا في حريق مخزن بأكتوبر | صور

كتب - محمد شعبان:

أصيب 29 شخصا في حريق هائل اندلع داخل مخزن إحدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر.

الحريق نتج عنه أصوات انفجار متتالية بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

المعاينة المبدئية بينت نشوب حريق داخل مخزن مكون من طابق واحد على مساحة 500 متر مع تواجد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

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