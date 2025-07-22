قرار قضائي بشأن مدرب كونغ فو المتهم بهتك عرض تلميذته بحدائق الأهرام

كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة مدرب كونغ فو، المتهم بهتك عرض تلميذته داخل مدرسة بحدائق الأهرام، ليوم 22 سبتمبر للحكم.

كانت جهات التحقيق، قد حددت يوم 20 يوليو موعدًا لأولى جلسات محاكمة المدرب المذكور على خلفية اتهامه بهتك عرض تلميذته في مدرسة لغات بحدائق الأهرام.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 17561 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، اتهام مدرب الكونغ فو بهتك عرض تلميذته داخل المدرسة المذكورة.

وجاء في أمر الإحالة أن الشاهدة الأولى، ح. ف.، 50 عامًا، ربة منزل، أكدت أنها علمت من ابنتها بتعدي المتهم عليها أكثر من مرة على مدار عام كامل، وذلك خلال تدريبها على الألعاب الرياضية في المدرسة، حيث أوهمها المتهم بأنه سيتزوجها.

وأكدت التحريات صحة ما جاء على لسان الشاهدة الأولى، بشأن تعدي المتهم على المجني عليها أكثر من مرة.

وبالاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها، تبين أنها طفلة لم تتجاوز سن العاشرة. كما أظهر تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف على المجني عليها، أن أعضاءها الخارجية سليمة، مع وجود تمزق قديم في غشاء البكارة، مما يتعذر معه تحديد زمن الإصابة بدقة، ولم يتضح وجود دليل فني واضح يشير إلى التعدي عليها.

وجهت جهات التحقيق المختصة للمتهم تهمة أنه خلال عام 2024، بدائرة قسم الهرم، واقع المجني عليها، الطفلة م. م.، أكثر من مرة، مستغلًا صغر سنها وكونه مدربها الخاص، حيث أوهمها بأنه سيتزوجها.