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بعد قليل.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة 2025- 2026

12:41 م الإثنين 21 يوليو 2025

أكاديمية الشرطة

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بعد قليل.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة 2025- 2026

كتب- علاء عمران:

تعقد وزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026.

ويشارك في المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة، وكبير معلمي الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، وذلك بحضور إعلامي مكثف.

ويستعرض رئيس أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي اليوم شروط ومعايير التقديم في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025/ 2026، وكذلك موعد التقديم في كلية الشرطة، وكذلك رابط تقديم كلية الشرطة 2025، بالإضافة إلى التيسيرات المقدمة لراغبي الالتحاق.

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