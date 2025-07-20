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مشهد مرعب على الدائري بسبب طفل.. والأمن يتحرك

09:30 م الأحد 20 يوليو 2025

الطفل والسيارة

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كتب - محمد شعبان:

في واقعة أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر طفل يقود سيارة نقل بسرعة جنونية أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وسط ذهول المارة ومخاوف من كارثة وشيكة.

مشهد صادم وثقه أحد المواطنين بمقطع فيديو يُظهر طفلًا يقود سيارة نقل ثقيلة متجاهلًا قواعد المرور، ومعرضًا حياته وحياة الآخرين لخطر جسيم.

الفيديو سرعان ما لاقى تفاعلًا واسعًا وغضبًا من المتابعين الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الفادح.

وعلى الفور، تحركت أجهزة الأمن بالجيزة وحددت وضبطت السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، ويقودها طفل يبلغ من العمر 16 عامًا إضافة إلى ضبط والده مالك السيارة والمقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهة قائد السيارة أقر بارتكاب الواقعة دون علم والده، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطفل ووالده.

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