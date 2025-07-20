كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي هيثم بسام، دفاع طليق البلوجر هدير عبدالرازق، تفاصيل جديدة في اتهام موكله لها باقتحام الفيلا الخاصة به وسرقة محتوياتها.

وقال بسام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه أرفق في بلاغه المقدم لجهات التحقيق مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمسكن موكله، عبر تسلقها سور الفيلا.

وتباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الاستماع إلى أقوال البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في البلاغات المتبادلة، على خلفية فيديو اعتداء الأخير عليها بالضرب داخل إحدى الشقق المثيرة للجدل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعدي الأخير عليها بالضرب والسحل داخل شقة.

وفي وقت سابق، تقدم طليق البلوجر هدير عبدالرازق ببلاغ رسمي ضدها، يتهمها فيه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، قامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات، كما نشرت صورًا وفيديوهات من مقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنه.

وأكد مقدم البلاغ أن البلوجر هدير عبدالرازق تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، واستولت على ممتلكاته وبعض أجهزته الخاصة.

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