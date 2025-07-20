كتب – أحمد عادل:

وصلت منذ قليل، البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها إلى مقر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، للاستماع إلى أقوالهما في البلاغات المتبادلة، على خلفية مقطع فيديو يوثق اعتداء الأخير عليها بالضرب داخل إحدى الشقق، والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، عقب تداول الفيديو المذكور، والذي أظهر تعدي طليقها عليها بالضرب والسحل داخل شقة سكنية.

وفي وقت سابق، تقدم طليق البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي ضدها، يتهمها فيه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، قامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بعبارات تهديد، كما نشرت صورًا ومقاطع فيديو لمقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأضاف مقدم البلاغ أن طليقته تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، حيث قامت بالاستيلاء على بعض ممتلكاته وعدد من الأجهزة الخاصة به.

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