كتب- أحمد أبو النجا:

أقامت الأمانة العامة لمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى لتكريم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عطائه بنهاية شهر يونيو الماضي.

وخلال الحفل، قدّم المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، درعًا تكريميًا إلى المستشار أحمد عبود، تقديرًا لجهوده الكبيرة طوال فترة توليه رئاسة مجلس الدولة، ولتاريخه القضائي المُشرف خلال مختلف مراحل عمله بالمجلس، وذلك بحضور الأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

وأكد الأمين العام أن المستشار أحمد عبود قد أدى رسالته خلال فترة رئاسته للمجلس على أكمل وجه، بحكمة واقتدار ومسؤولية، وبما يليق بمكانة مجلس الدولة كأحد صروح العدالة العريقة في مصر، مشيرًا إلى أن فترة رئاسته شهدت العديد من الإنجازات البارزة التي انعكست إيجابًا على انتظام سير العدالة.

من جانبه، أعرب المستشار أحمد عبود عن بالغ اعتزازه بعمله داخل مجلس الدولة لأكثر من 45 عامًا، أفناها في خدمة العدالة والوطن، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة رئاسته كان بفضل التعاون والدعم الكبير من زملائه قضاة المجلس، وتجاوبهم المثمر.

كما أعرب عن ثقته الكاملة في استمرار مجلس الدولة، بقيمته ومكانته الراسخة، في أداء رسالته السامية بتحقيق العدالة، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور في مختلف المجالات.

اقرأ أيضا:

10 ساعات عالق بين الركام .. إنقاذ طالب ثانوي ووالدته من الموت في عقارات القبة

حكاية عقارات "حدائق القبة" المنكوبة.. 6 ساعات بحث بين الركام عن ناجين

انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"