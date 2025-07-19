"بعد نشرها فيديو الضرب والسحل".. بلاغ رسمي ضد البلوجر هدير عبد الرازق

كتب- أحمد عادل:

تقدَّم طليق البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي يتهمها فيه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، قامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات. كما نشرت صورًا وفيديوهات من مقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأكد مقدم البلاغ أن البلوجر هدير عبد الرازق تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة؛ إحداها عبر القفز من فوق السور، وأخرى من خلال نافذة الشقة، واستولت على بعض ممتلكاته وأجهزته الخاصة.

وأوضح الشاكي أن الواقعة بدأت بعد طلاقهما، حيث استمرت هدير عبد الرازق في إيذائه نفسيًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أنها استخدمت حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لبث فيديوهات تحمل إساءات له، بهدف التشهير والنيل من سمعته، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الاتهامات.

وفي تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، كشف المحامي هيثم بسام أن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوج البلوجر، مشيرًا إلى أنها قامت بتصويره خلسة داخل منزل الزوجية أثناء مشادة بينهما، بسبب تعاطيها للمواد المخدرة.

وأضاف "بسام" أن ما قامت به هدير عبد الرازق يُعد جريمة تشهير بموكله، ويستوجب مساءلتها قانونيًا، حتى وإن كان الاعتداء قد وقع نتيجة خلافات بين الطرفين، مؤكدًا عزمه التقدم ببلاغ رسمي ضدها أمام جهات التحقيق.

وكانت هدير عبد الرازق قد نشرت مقطع فيديو يوثق تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل على يد أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق، قبل أن تقوم بحذفه لاحقًا.

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