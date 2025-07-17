كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على طالب بالصف الثالث الثانوي، متهم بالشروع في قتل زميله أمام إحدى مدارس منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، على خلفية رفض المجني عليه مساعدته في الغش داخل اللجنة.

وقال بلال ممدوح، محامي الطالب المجني عليه "طه"، إن قوات مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تمكنت من ضبط الطالب "سيف"، المتهم بطعن موكله ثلاث طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض، بمشاركة عدد من زملائه، ما أسفر عن إصابته بشرخ في الجمجمة.

وكان قسم الشرطة قد تلقى بلاغًا من والد المجني عليه، يفيد بتعرض نجله للطعن أمام مدرسة محمد فريد ببهتيم في شبر الخيمة، عقب خروجه من لجنة الامتحان في أخر أيام امتحانات الثانوية العامة، بعد رفضه مساعدة زميله "سيف" في الغش.

وأشار والد "طه" في البلاغ إلى أن نجله فوجئ بالمتهم وعدد من الأشخاص في انتظاره أمام المدرسة، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والطعن.

وتمكنت قوات المباحث من تحديد مكان اختباء المتهم، وألقت القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. ويجري حاليًا عرضه على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.