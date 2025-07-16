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براءة محمد رمضان من تهمتي إهانة العلم والإساءة للمرأة.. ورفض دعوى التعويض

02:23 م الأربعاء 16 يوليه 2025

الفنان محمد رمضان

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كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم البراءة الصادر لصالح الفنان محمد رمضان، في القضية المتهم فيها بـ"إهانة العلم المصري" و"الإساءة للمرأة المصرية"، وذلك على خلفية مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما قررت المحكمة رفض الدعوى المدنية المقامة ضده، والتي طالب فيها مقيم الدعوى بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة الفنان من التهم المنسوبة إليه، وهو ما أيدته المحكمة في حكمها الصادر اليوم، لينتهي بذلك النزاع القضائي لصالح محمد رمضان.


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