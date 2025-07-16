كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بدء تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان مدخل الشروق 1، القادم من الطريق الدائري الأوسطي، اعتبارًا من الخميس 17 يوليو 2025، ولمدة 14 يومًا، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنطقة.

وتستلزم تلك الأعمال الغلق الكلي لأحد الاتجاهين بالميدان، مع تشغيل الاتجاه الآخر في نظام الاتجاهين، على مدار 24 ساعة، لضمان استمرارية الحركة المرورية دون تعطيل.

وأكدت إدارة المرور أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، كما تم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية والتجهيزات اللازمة لتأمين موقع الأعمال وضمان سلامة المواطنين.