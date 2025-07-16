إعلان

المرور: غلق كُلي بمدخل الشروق 1 لمدة 14 يومًا بسبب أعمال تطوير

11:46 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

غلق مدخل الشروق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بدء تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان مدخل الشروق 1، القادم من الطريق الدائري الأوسطي، اعتبارًا من الخميس 17 يوليو 2025، ولمدة 14 يومًا، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنطقة.

وتستلزم تلك الأعمال الغلق الكلي لأحد الاتجاهين بالميدان، مع تشغيل الاتجاه الآخر في نظام الاتجاهين، على مدار 24 ساعة، لضمان استمرارية الحركة المرورية دون تعطيل.

وأكدت إدارة المرور أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، كما تم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية والتجهيزات اللازمة لتأمين موقع الأعمال وضمان سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق مدخل الشروق الإدارة العامة لمرور القاهرة الطريق الدائري الأوسطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة