برخصة منتهية وحركات استعراضية.. سائق يعرض حياة المواطنين للخطر
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بأداء حركات استعراضية بطريق (الإسكندرية / القاهرة) الزراعي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق يحمل رخصة قيادة منتهية- مقيم بدائرة المركز).
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
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