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برخصة منتهية وحركات استعراضية.. سائق يعرض حياة المواطنين للخطر

05:22 م الأحد 13 يوليو 2025

ضبط - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بأداء حركات استعراضية بطريق (الإسكندرية / القاهرة) الزراعي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق يحمل رخصة قيادة منتهية- مقيم بدائرة المركز).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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