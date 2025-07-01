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فيديو مثير للجدل.. الداخلية تكشف حقيقة اعتداء سيدة على كلاب بأبو كبير

02:01 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

المتهمة

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على كلاب بالضرب وإلقاء الحجارة عليها بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو (مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية).
وبمواجهتها، أقرت بأنه بتاريخ 20 الجاري، وأثناء تواجد بعض الكلاب الضالة أمام منزلها، قامت بإلقاء الحجارة عليها خشيةً على الأطفال بالمنطقة محل سكنها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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