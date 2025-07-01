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ضبط 501 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

12:11 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

الخوذة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 501 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، بسبب عدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث على الطرق، وذلك تفاديًا للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

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الخوذة وزارة الداخلية الدراجات النارية
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