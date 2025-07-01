غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 138 محلًا تجاريًا خلال 24 ساعة، لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، عن تحرير 138 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.