الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تُقدر بـ 7 ملايين جنيه لدى عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم المضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول الرسمي، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.