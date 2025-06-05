شاهد عيان بجريمة حلوان: المتهم قتل أخت مراته وابنها وقعد يشرب "سكلانس"

كتب- أحمد عادل:

كشف أحد شهود العيان تفاصيل جريمة مقتل سيدة ونجلها على يد زوج شقيقتها بعدة طعنات، بسبب خلافات أسرية في منطقة أطلس بحلوان.

وقال شاهد العيان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه أثناء جلوسه في أحد المقاهي بمنطقة أطلس، دخل المتهم "أبو كريم" إلى المقهى وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على ملابس.

تابع أن المتهم جلس وطلب من القهوجي مشروب قهوة على شاي "سكلانس"، ولم تظهر عليه أي علامات ارتباك أو توتر تشير إلى ارتكابه جريمة قتل قبل دقائق.

وأضاف الشاهد أن قوة أمنية داهمت المقهى وألقت القبض على المتهم قبل أن يتناول مشروبه، وتبين أنه ارتكب جريمة قتل بحق شقيقة زوجته ونجلها طعنًا بسلاح أبيض.

وأشار إلى أن المتهم كان دائم الاعتداء على زوجته ونجله، بسبب إدمانه على تعاطي المواد المخدرة.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق السكنية بمجاورة 1 في منطقة أطلس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن المتهم يدعى "أيمن س." اعتدى على شقيقة زوجته ونجلها باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وسدد لهما عدة طعنات أودت بحياتهما داخل الشقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.