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في ضربة رقابية.. إحباط محاولة ترويج 25 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء

12:29 م الأربعاء 04 يونيو 2025

وزارة الداخلية

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كتب – علاء عمران:

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية، نجحت حملات مكثفة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع مديريات الأمن، في ضبط قرابة 25 طن دقيق بلدي وأبيض مُدعم قبل ترويجه في الأسواق بطرق غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التي استهدفت المخابز السياحية والمخابز المدعمة خلال يوم واحد، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، من بينها محاولات استيلاء على الدقيق المدعم وطرحه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، في محاولة للتربح غير المشروع على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك مخالفة ضوابط الإعلان عن الأسعار، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.

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وزارة الداخلية السوق السوداء ضبط دقيق مدعم
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