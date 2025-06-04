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قيمتها 12 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تجار "العُملة"

12:25 م الأربعاء 04 يونيو 2025

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كتب- سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية النقد الأجنبي السوق المصرفي
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