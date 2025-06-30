كتب- أحمد أبو النجا:

نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال الفترة من 22 حتى 26 يونيو الجاري، ورشة عمل بعنوان: "مهارات التفاعل الإعلامي لأعضاء النيابة العامة"، وذلك بمدينة سالونيك بدولة اليونان، بالتعاون مع كلية الصحافة والإعلام بجامعة أرسطو.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة في مجال التدريب، ولا سيما ما يتعلق منها بمحاور بناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تفعيل البعثات التدريبية.

واستهدفت الورشة تطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في مجالات الاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات، وتعزيز الانفتاح الثقافي، والاطلاع على التجارب الدولية في مجالي الإعلام والقانون، في إطار حرص النيابة العامة على تمكين أعضائها من أدوات الاتصال والمعرفة الحديثة.

وشملت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تناولت عدة موضوعات، من أبرزها: مهارات الإدارة والاتصال الاستراتيجي، مكافحة التضليل الإعلامي، المرونة القانونية لأنظمة العدالة، مهارات التواصل ولغة الجسد، التفاعل الإعلامي المهني، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

واختُتمت الورشة بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين.