ذبحته وسحبت جثته للحمام.. تفاصيل جريمة "عروس سوهاج" بعد 5 أشهر زواج

كتب- عاطف مراد:

انتظرته حتى خلد إلى النوم، تسللت إلى غرفة النوم، ثم انهالت عليه طعنًا بسكين. وعندما حاول الدفاع عن نفسه، نحرته من عنقه حتى تأكدت من وفاته، ثم جرّت جثته إلى دورة المياه ووضعت السكين في يده، لتبدو الجريمة وكأنها انتحار.

لكن خطتها لم تصمد طويلًا.. فبعد ضبطها، اعترفت بارتكاب الواقعة، مبررة فعلتها بخيانة الزوج وتعدد علاقاته النسائية.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته بعد 5 أشهر من زواجهما في سوهاج.

المجني عليه يُدعى "ياسر ص."، 30 عامًا، عامل بالزراعة وتاجر ماشية. أما المتهمة "ولاء ن."، ربة منزل، تصغره بثماني سنوات.

بدأت العلاقة بخطبة دامت نحو 6 أشهر، ثم زواج واستقرار في منزل أسرة الزوج. لكن سرعان ما بدأت الخلافات في الظهور، إذ اكتشفت الزوجة علاقات زوجها المتعددة مع نساء أخريات، فتوترت العلاقة.

طوال أربعة أشهر، حاولت الزوجة إنهاء علاقاته دون جدوى. تركت منزل الزوجية بعد مشاجرة بسبب اكتشافها محادثات جديدة على هاتفه، ثم عادت بعد وساطة وتعهد الزوج بحسن المعاملة.

لكن في يونيو 2024، تكررت الواقعة. وأثناء نوم الزوج، تسللت "ولاء" إلى هاتفه، لتكتشف من جديد محادثات مع نساء. فقدت أعصابها، توجهت إلى المطبخ، حملت سكينًا، ودخلت عليه غرفة النوم.

انقضت عليه بطعنات، ثم نحرته من عنقه عندما حاول الدفاع عن نفسه. وبعد تأكدها من الوفاة، جرّت جثته إلى دورة المياه، ووضعت السكين في يده. ثم نظّفت آثار الدماء من الغرفة والممر المؤدي للحمام.

في محاولة لإبعاد الشبهات، غادرت المتهمة المنزل وتوجهت إلى طبيب نساء وولادة لمتابعة حملها، فهي في شهرها الخامس، وتنتظر مولودها الأول.

بعد عودتها، أطلقت صرخة: "الحقوني.. ياسر موت نفسه"، في محاولة لتضليل الجيران.

على الفور، أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية، فانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة مسجاة على الأرض، مصابة بطعنات متعددة وجرح ذبحي بالعنق.

التحريات أشارت إلى وجود شبهة جنائية، وتم الاشتباه في الزوجة التي أنكرت علاقتها بالحادث، زاعمة أنها كانت خارج المنزل.

ومع تضييق الخناق عليها، انهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة كما وردت، مؤكدة أن السبب هو "الخيانة المستمرة".

تحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما صرّحت بدفنه عقب انتهاء الإجراءات.