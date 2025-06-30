الداخلية تُقيم الاحتفال السنوي بيوم التدريب للعام التدريبي 2024 / 2025

كتب- علاء عمران:

نظّم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب"، الاحتفال السنوي بيوم التدريب، لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبي 2024 / 2025، وذلك بحضور ممثلي قطاعات الوزارة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي ورفع كفاءة العنصر البشري.

وشهدت الاحتفالية استعراضًا للجهود المبذولة في تطوير المنظومة التدريبية، وانعكاساتها الإيجابية على الأداء الأمني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن على أرض الواقع.

كما تم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة تقييم العملية التدريبية، وقياس المستوى المهاري للقوات في مراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن، إلى جانب إقامة المسابقات التدريبية والأمنية لاختيار الجهات والأفراد الأكثر تميزًا في الأنشطة التدريبية.

وشملت المسابقات التدريب المحلي بمديريات الأمن والمراكز النوعية، وتقييم الجودة التدريبية للمعاهد التخصصية والنظامية، ومسابقات الرماية القتالية للأفراد والخفراء النظاميين، وتقييم مستوى المدربين ومساعديهم، والابتكارات والفكر التدريبي المتميز.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الجهات الشرطية والضباط والأفراد الحاصلين على المراكز الأولى والنتائج المتميزة في العملية التدريبية.

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