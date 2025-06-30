الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف شخص باستخدام "توك توك" في حلوان

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بشأن قيام ثلاثة أشخاص، بحوزتهم أسلحة بيضاء، بالتعدي على أحد الأشخاص واصطحابه عنوة داخل مركبة "توك توك" ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل – مقيم بدائرة القسم – مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم)، وطرف ثانٍ: (ثلاثة أشخاص – مقيمون بذات الدائرة)، بسبب خلافات مالية بينهم.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه، وقاموا باصطحابه عنوة داخل مركبة "توك توك" واحتجزوه داخل أحد المخابز المملوكة لأحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والمركبة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، مبررين ذلك بتعرض أحدهم لواقعة نصب مالي من قبل المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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