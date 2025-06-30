مخدرات بـ44 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في المحافظات | صور

كتب- علاء عمران:

وجّهت وزارة الداخلية ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

كانت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت بقيام عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، إلى جانب حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر وضبط العناصر الإجرامية المتورطة، وبحوزتهم قرابة 316 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – هيدرو – بودرة)، و251 ألف قرص مخدر، و31 قطعة سلاح ناري (2 بندقية خرطوش – 18 طبنجة – 11 فرد خرطوش).

وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 44 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

10 ساعات عالق بين الركام .. إنقاذ طالب ثانوي ووالدته من الموت في عقارات القبة

حكاية عقارات "حدائق القبة" المنكوبة.. 6 ساعات بحث بين الركام عن ناجين

انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"