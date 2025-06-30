إعلان

لعدم ارتداء الخوذة.. 578 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

11:00 ص الإثنين 30 يونيو 2025

مخالفة لقائدي الدراجات النارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 578 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا:

10 ساعات عالق بين الركام .. إنقاذ طالب ثانوي ووالدته من الموت في عقارات القبة

حكاية عقارات "حدائق القبة" المنكوبة.. 6 ساعات بحث بين الركام عن ناجين

انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتداء الخوذة الدراجات النارية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مخالفة لقائدي الدراجات النارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة